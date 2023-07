Emprestado pelo Botafogo, volante Breno é anunciado por clube da Série B

Rio - O volante Breno, do Botafogo, foi anunciado nesta quinta-feira (27) como novo reforço do Ceará para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. O jovem, de 22 anos, assinou contrato de empréstimo com o Vozão até o fim de 2023.

Breno chegou ao Botafogo no início de 2022 como uma das primeiras contratações da nova fase do clube. Ele, tratado como joia do Goiás, no entanto, sofreu uma grave lesão no joelho direito e não conseguiu engrenar.

Na atual temporada, ele recebeu oportunidade do interino Cláudio Caçapa, mas, com pouco espaço, foi cedido para ganhar experiência em outro clube. Ele tem contrato com o Glorioso até o fim de 2024.