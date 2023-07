Com a presença de ídolos, diretores e Bruno Lage, Botafogo lança novo uniforme

Rio - Nesta quinta-feira (27), em evento realizado no Estádio Nilton Santos com a presença de ídolos, diretores e convidados, o Botafogo lançou a primeira linha de uniformes da era SAF, produzida pela empresa Reebok.



A cerimônia apresentou o novo enxoval com um desfile de jogadores dos elencos masculino e feminino do Glorioso. Com o lema "The GloRIOus, o Alvinegro exaltou o Rio de Janeiro com referências nas novas camisas.

Do Rio de Janeiro para o mundo!



Botafogo e Reebok apresentam os uniformes da temporada 2023/24! #ÉOGloriosoMané



Disponível em https://t.co/mVClc93Vy3! pic.twitter.com/orKtRJEnFr — Botafogo F.R. (@Botafogo) July 27, 2023

Os uniformes para a temporada 2023/2024 trazem referências ao calçadão da praia de Copacabana, como adiantado pelo diretor geral da SAF Thairo Arruda. No evento, André Mazzuco, diretor de futebol, comentou sobre o lançamento.

"Trazer uma grande marca agregada de novo à nossa estrela solitária é algo muito significativo. Todos têm acompanhado a nossa caminhada desde o passado. Quando se torna SAF, a gente tem um processo de reconstrução e de desenvolvimento. A gente consegue trazer, de novo, mais respeito ao Botafogo, trazer mais valor à marca, trazer mais alegria aos torcedor, trazer uma nova geração de torcida. Isso faz parte da história do clube, e é um resgate que está sendo feito por todas essas mãos que estão aqui, por todos os nossos torcedores", disse André Mazzuco.

Técnico recém-contratado, o português Bruno Lage, questionado sobre a receptividade no novo clube, exaltou o que tem sido chamado de "Família Botafogo". O Glorioso lidera o Campeonato Brasileiro com 40 pontos, tendi 11 de vantagem em relação ao Grêmio, segundo colocado.

"É exatamente a palavra que eu iria usar (família). O que eu encontrei foi realmente uma família. Uma família dos jogadores, porque é uma equipe muito unida. Nesta semana, trabalhando, pudemos ver isso. Trabalho muito forte, muito intenso e toda a gente a trabalhar por um mesmo lado. Encontramos uma estrutura muito forte e uma família que nos recebeu de braços abertos, que tem feito de tudo para que nos sentíssemos confortáveis e em casa", disse Bruno Lage.

INFORMAÇÕES

O torcedor já pode adquirir os produtos na Botafogo Store, por meio do link: https://store.botafogo.com .br/. Já nos quiosques do Estádio Nilton Santos, os botafoguenses poderão adquirir a tradicional camisa listrada e a branca.

A estreia do uniforme, inclusive, acontecerá no jogo deste domingo, contra o Coritiba. As duas equipes medirão forças no Estádio Nilton Santos, a partir das 16h, pela 17ª rodada do Brasileirão.