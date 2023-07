Botafogo tentou a contratação de Yerry Mina, mas defensor irá para o futebol saudita

Rio - Nos últimos dias, o Botafogo tentou a contratação do zagueiro Yerry Mina, que está livre no mercado após deixar o Everton-ING, mas o negócio não foi para frente. Isso porque o jogador está prestes a fechar com um time da Arábia Saudita. A informação é do "ge".

Ainda segundo o site, o Alvinegro formalizou uma oferta oficial para o colombiano. Ela, aliás, foi vista com bons olhos, e o defensor gostou do projeto esportivo. No entanto, optou por recusar, já que um time do futebol saudita ofereceu uma proposta seis vezes maior.

A equipe em questão ofereceu a Mina seis milhões de euros líquidos - livres de impostos - por temporada (quase R$ 31 milhões na cotação atual). Os valores são fora da realidade do Botafogo, que saiu de cena.

Vale lembrar que o Glorioso ainda busca um zagueiro no mercado. Atualmente, as opões são Adryelson, Victor Cuesta, Philipe Sampaio e Sousa, que recentemente voltou de empréstimo. Luis Segovia, por sua vez, está a caminho do RWD Molenbeek, clube belga de John Textor.