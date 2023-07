Botafogo anuncia liberação de parte do setor Sul do Niltão para sua torcida

Rio - O Botafogo anunciou, via redes sociais, que vai liberar uma parte do setor Sul do Estádio Nilton Santos para o jogo desde domingo (30), contra o Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro. Isso porque o Glorioso conseguiu uma autorização, junto ao Bepe (Batalhão Especializado em Policiamento em Estádios) para poder utilizar uma parte das arquibancadas destinadas aos visitantes em jogos específicos e com alta demanda.

Os pontos físicos estão abertos para que os alvinegros possam retirar as gratuidades ( clique aqui e saiba mais ). As bilheterias Oeste e Leste do Nilton Santos ficarão abertas no dia do jogo até o fim do primeiro tempo da partida.

No domingo, às 16h (de Brasília), Botafogo e Coritiba se enfrentam pela 17ª rodada do Brasileirão. Líder da competição, o Glorioso soma 40 pontos na tabela - 11 à frente do vice-líder Grêmio. Por sua vez, o Coxa, no 18º lugar com 14 pontos, está embalado após o triunfo contra o Fluminense, na última segunda-feira (24), e espera vencer fora de casa para tentar sair do Z-4.