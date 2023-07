Recuperado de lesão no ouvido, Eduardo deve retornar ao time do Botafogo contra o Coritiba

Rio - O Botafogo entrará em campo pelo Campeonato Brasileiro no próximo domingo (30), às 16h, contra o Coritiba, no Nilton Santos. Para o duelo, válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, o líder deve contar com o retorno do meia Eduardo. Segundo o "ge", o jogador está recuperado de uma lesão no ouvido direito e ficará à disposição de Bruno Lage para o jogo contra o Coxa Branca.

O camisa 33 do Alvinegro ainda precisará de uma proteção na região devido aos choques e impactos do jogo, mas isso não deve impedir a sua entrada em campo e ele deve iniciar como titular.

Philipe Sampaio foi um nome que não treinou nesta sexta-feira (28). O zagueiro foi liberado para acompanhar o nascimento do filho, no começo da tarde. Ele não deve ser problema para o jogo contra o Coritiba.

Entretanto, Bruno Lage ganhou dois desfalques na última semana. O zagueiro Adryelson recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Santos e não jogará contra o Coritiba. Além dele, Luis Henrique sofreu uma lesão no ombro direito e deve ser ausência no Botafogo por três semanas.

O Botafogo é líder do Campeonato Brasileiro com 11 pontos de vantagem para o segundo colocado, Grêmio. A vitória contra o Coritiba é importante para o Alvinegro possivelmente se distanciar ainda mais do Tricolor Gaúcho e consolidar ainda mais o favoritismo da equipe ao título do Brasileirão.