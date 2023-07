Novos uniformes: Botafogo comercializou cerca de 15 mil peças em 24 horas

Rio - Nesta sexta-feira (28), o Botafogo divulgou marca expressiva quanto à venda da nova linha de uniformes 2023-2024, produzida pela empresa Reebok. De acordo com o clube, cerca de 15 mil peças foram comercializadas em apenas 24h.

O clube lançou o novo enxoval, o primeiro da era SAF produzido por uma empresa de material esportivo, em grande evento no Estádio Nilton Santos com presença de ídolos, dirigentes, membros da comissão técnica, jogadores e demais convidados.

Um dia após o lançamento, o clube também disponibilizou um quiosque no Nilton Santos para que torcedores pudessem comprar os novos mantos. Desde o período da manhã, grandes filas foram formadas na entrada do estádio - o ponto de vendas é no setor Oeste, na Rua José dos Reis.

Já na plataforma digital, em um primeiro momento, apenas peças até o tamanho GG estavam sendo comercializadas, o que foi resolvido pelo clube, que também colocou à disposição camisas até o tamanho 6G, o que estava sendo cobrado nas redes sociais.