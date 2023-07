Botafogo fecha com o lateral-direito uruguaio Mateo Ponte

Rio - Reforço chegando no Estádio Nilton Santos. O Botafogo acertou a contratação do lateral-direito Mateo Ponte, de 20 anos, e irá desembolar 2 milhões de dólares (R$ 9,4 milhões na cotação atual) para tirar a promessa uruguaia do Danubio. As partes ajustaram os últimos detalhes nesta sexta-feira (28).

O defensor irá desembarcar no Rio de Janeiro neste sábado (29), passará por exames físicos e médicos, e assinará vínculo com o Glorioso até o fim de 2026. A expectativa é de que o novo contratado vá ao Estádio Nilton Santos no domingo para acompanhar a partida contra o Coritiba, pela 17ª rodada do Brasileirão.

De acordo com informações do site "ge", a forma do pagamento da transação ainda era impasse entre as partes. O Botafogo gostaria de algumas parcelas, enquanto o Danubio exigia um sinal maior para liberar Mateo. As duas diretorias entraram em consenso.

Mateo Ponte foi titular da seleção uruguaia e um dos destaques na campanha do título da Copa do Mundo Sub-20, em junho deste ano. O Botafogo já monitorava o jogador e contou com aval do empresário John Textor para sacramentar a negociação.