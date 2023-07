Júnior Santos comemora bom momento e exalta o Botafogo: 'Clube especial'

Rio - Peça importante na temporada, o atacante Júnior Santos se sente à vontade em sua segunda passagem pelo Botafogo. Ele, que foi alvo de proposta do Al-Taawoun, da Arábia Saudita, destacou o bom momento com a camisa alvinegra.

"Fico feliz pelo meu aproveitamento e quero melhorar ainda mais. Desde o ano passado, fui muito bem recebido e sempre me senti em casa no Botafogo. É um clube especial, que vive um grande momento. Tinha certeza que isso iria acontecer na primeira vez que vim pra cá e tive ainda mais nesse retorno", disse o jogador, em entrevista ao "UOL".

Júnior Santos atua, principalmente, como homem de força física pelo lado direito do gramado ajudando muito na parte defensiva. Isso o credenciou como destaque de Luís Castro, que deixou o Botafogo e assinou com o Al-Nassr, e o manteve no time titular de Bruno Lage nos primeiros jogos.

"Eu procuro ajudar da melhor maneira, em prol da equipe e do que o treinador pede, seja saindo jogando ou entrando. Hoje o atacante de lado precisa ajudar muito na marcação e é algo que tenho ciência. Mas também temos que cumprir a função lá na frente de criar, finalizar e servir os companheiros."

O Botafogo volta a campo neste domingo (30), no Estádio Nilton Santos, contra o Coritiba, para manter a ampla vantagem na liderança do Brasileirão. Júnior Santos projetou a partida contra o Coxa, que vem evoluindo na reta final do primeiro turno.

"É muito importante essa liderança e temos que manter o mesmo nível para seguir. O Coritiba vem em uma crescente na competição, mas vamos em busca da vitória em casa, diante e com o apoio da nossa torcida, para continuar com a vantagem na ponta", indicou.