Com retorno do meia Eduardo, Botafogo divulga relacionados para duelo com o Coritiba

Rio - Com o retorno do meio-campista Eduardo, o Botafogo divulgou a lista de jogadores relacionados para a partida deste domingo (30), contra o Coritiba, às 16h (de Brasília), pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Nilton Santos.

Outra volta importante na equipe comandada por Bruno Lage é a do zagueiro Victor Cuesta, que cumpriu suspensão no empate em 2 a 2 contra o Santos.

Por outro lado, o meia Gabriel Pires, que treinou normalmente ao longo da semana já recuperado de uma lesão na panturrilha direita, segue fora. Além dele, o atacante Luis Henrique, com uma luxação no ombro, e o zagueiro Adryelson, suspenso, também são desfalques.

Confira a lista completa:

Goleiros: Gatito Fernández, Igo Gabriel e Lucas Perri.

Laterais: Di Plácido, Hugo e Marçal.

Zagueiros: Henrique Vermudt, Philipe Sampaio e Victor Cuesta.

Meias: Danilo Barbosa, Diego Hernández, Eduardo, JP, Lucas Fernandes, Marlon Freitas e Tchê Tchê.

Atacantes: Carlos Alberto, Gustavo Sauer, Janderson, Júnior Santos, Matheus Nascimento, Matías Segovia, Tiquinho Soares e Victor Sá.