Bruno Lage comenta escolha por Gustavo Sauer em vitória do Botafogo: 'Valia a pena o risco'

Rio - Na vitória por 4 a 1 sobre o Coritiba, neste domingo (30), a escalação da equipe titular do Botafogo surpreendeu com a entrada de Gustavo Sauer no lugar de Júnior Santos, ambos atacantes. O camisa 10 correspondeu marcando dois gols e contribuindo com uma assistência. Após a partida, em entrevista coletiva, o técnico Bruno Lage explicou a decisão.

"Nossa forma de trabalhar é desenvolvendo a equipe. Não deixamos ninguém para trás. Vamos treinando com todos, estou nesse momento de conhecer todos. E depois temos que tentar analisar o adversário e perceber quais são as nossas características. A equipe vinha com dois alas muito fortes na situação de um contra um", disse Bruno Lage.

Gustavo Sauer pouco vinha sendo utilizado sob o comando de Luís Castro. O jogador, que custou R$ 10 milhões no fim da primeira janela de 2022, chegou cercado de expectativas, mas sofreu com lesões. Para Bruno Lage, a boa atuação na goleada sobre o Coritiba foi um risco corrido pela comissão técnica.

"Graças a Deus as coisas foram bem. Se o Sauer não tivesse feito um bom jogo, sua pergunta sobre o Sauer seria ao contrário porque ele não vinha jogando. Vim para tomar decisões e correr riscos. Nós pensamos que valia a pena o risco. O jogador e toda equipe corresponderam", destacou Lage.

Com a vitória, o Botafogo foi a 43 pontos, voltou a abrir 12 na liderança e conquistou o título simbólico do primeiro tudo do Brasileirão. Apesar do bom momento e da empolgação, para o técnico português, é hora de se concentrar e continuar com o ritmo.

"Ainda não ganhamos nada. E essas têm sido as palavras do nosso capitão Marçal, sempre que ele fala com a equipe. Temos que continuar a trabalhar. No final do jogo foi assim. Repeti as palavras do Marçal. Mas realmente foi uma energia muito forte hoje. Estamos em um momento muito bom, mas amanhã vai haver um deslize, um jogador que vai falhar, tomar um gol primeiro... Mas se a energia continuar assim, não podemos perder o controle emocional ou deixar de apoiar a equipe por um deslize de um dia."

O Botafogo volta a campo na próxima quarta-feira (2/8), contra o Guaraní (PAR), às 19h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela ida da fase oitavas de final da Copa Sul-Americana