Botafogo abre maior vantagem de um líder do Brasileirão após 17 rodadas na história dos pontos corridos

Rio - O Botafogo segue quebrando recordes em sua campanha histórica no Brasileirão. Com a goleada por 4 a 1 sobre o Coritiba, no último domingo (30), no Nilton Santos, e o tropeço do Grêmio, o Glorioso abriu 12 pontos em relação ao Flamengo, segundo colocado, e alcançou a maior vantagem de um líder após 17 rodadas na era dos pontos corridos.



O recorde anterior pertencia ao Corinthians. Em 2017, o clube paulista chegou à rodada 17 com 41 pontos, oito a mais do que o Grêmio, segundo colocado naquela ocasião. O Timão ficou com o título naquele ano.



O Botafogo vem atingindo marcas importantes em sua campanha neste ano no Brasileirão. O Glorioso segue 100% jogando no Nilton Santos e pode fazer a melhor campanha da história de um primeiro turno no atual formato.



Embalado, o time de Bruno Lage volta a campo no próximo domingo (6), às 18h30, contra o Cruzeiro, no Mineirão.