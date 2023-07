Botafogo encaminha contratação de atacante de clube europeu

Rio - Mesmo vivendo excelente fase, o Botafogo está no mercado para reforçar seu elenco. Nesta segunda-feira (31), o clube encaminhou a contratação do atacante João Pedro, de 31 anos, do Fenerbahçe. Caso os turcos liberem, o jogador chegará por empréstimo até o fim de 2024. A informação foi dada pelo “ge”.



João Pedro foi revelado pelo Atlético-MG e deixou o clube em 2010, rumo à Itália. Por lá, jogou no sub-20 do Palermo, no Vitória de Guimarães, Penãrol, do Uruguai, e voltou ao Brasil em 2012 para defender o Santos. Posteriormente, voltou ao solo italiano, onde se tornou ídolo no Cagliari.



Além do Botafogo, o Grêmio também tem interesse na contratação do jogador. No entanto, o Glorioso está confiante no acerto.