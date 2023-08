Na mira do Botafogo, zagueiro angolano Bastos gosta de projeto apresentado

Rio - Na mira do Botafogo para o restante da temporada, o zagueiro angolano Bastos, ex-Lazio (ITA), gostou do projeto apresentado pelo Glorioso. As partes discutem os termos para uma possível contratação.

O tempo, nesse caso, é aliado do Botafogo. Isso porque o jogador, de 32 anos, está sem clube. Assim, a diretoria alvinegra não precisa correr com documentações e registros até esta quarta-feira (2), último dia da janela de transferências. As informações são do jornalista Thiago Franklin.

A contratação de um zagueiro foi um dos pedidos do técnico Bruno Lage. Atualmente, o Botafogo conta com Adryelson e Victor Cuesta como dupla titular, com Philipe Sampaio sendo primeira opção no banco. Luis Segovia está sendo negociado com o RWD Molenbeek, da Bélgica, clube que também é gerido por John Textor.

Bastos defendeu a Lazio entre 2016 e 2020, tendo disputado 94 jogos pela equipe italiana. Ele marcou nove gols neste período. Seu último clube foi o Al-Ahli, da Arábia Saudita.