Eduardo confia em título do Botafogo: ‘Tenho certeza que vai ser um final feliz’

Rio - Um dos destaques do Botafogo no Campeonato Brasileiro, o meia Eduardo mostrou confiança no título da equipe alvinegra. Em entrevista ao “SBT”, o camisa 33 destacou que a equipe precisa se manter focada para conquistar o título.



“É continuar da mesma forma, pensando jogo a jogo. Foi assim que chegamos até aqui, com humildade, pensando jogo a jogo, sem ansiedade e sem pressão. Tenho certeza que vai ser um final feliz. Se começarmos a pensar que precisa de 11 ou 12 vitórias, vira ansiedade e pressão. O momento é de focar jogo a jogo, todos os jogos são uma final. É pensar dessa forma mesmo”, declarou Eduardo.



O meia revelou ainda que o grupo tenta não se deixar influenciar por questões externas e minimizou quem duvidava do desempenho do Botafogo no início do campeonato.



“Não foi uma coisa que mexeu muito com os jogadores não, até porque o grupo é bem focado, trabalhador mesmo, nunca trouxe essa coisa para dentro, o que falavam. É um grupo muito humilde e trabalhador, sempre focamos no trabalho”, afirmou.



Atualmente, o Botafogo tem 12 pontos de vantagem na liderança do Brasileirão. O Glorioso volta a campo pelo torneio no próximo domingo (6), às 18h30, contra o Cruzeiro, no Mineirão. Antes disso, o clube encara o Guaraní, pela Copa Sul-Americana, nesta quarta-feira (2), às 19h, no Nilton Santos.