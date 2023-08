Jefinho, lateral do Botafogo, é anunciado por clube da Série B

Natal (RN) - O lateral-esquerdo Jefinho, que pertence ao Botafogo, foi anunciado nesta terça-feira (1) como novo reforço do ABC-RN para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Ele assinou contrato de empréstimo até o fim do ano.

O jogador tem contrato com o Botafogo até o fim de 2024. Ele, que está no Glorioso desde a categoria sub-20 oriundo da Cabofriense, integrava o Botafogo B, de jogadores sub-23, que não tem calendário para os próximos meses devido ao fim do Brasileirão de Aspirantes, antes organizado pela CBF.

Neste ano, o lateral disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo Alvinegro e depois foi emprestado pelo Boavista para o Campeonato Carioca, onde disputou apenas dois jogos.

Jefinho se apresentou ao novo clube no último domingo (30/7) e foi regularizado pelo ABC, ficando à disposição do técnico Allan Aal. A equipe do Rio Grande no Norte soma apenas 13 pontos na Série B do Brasileirão e ocupa a última colocação.