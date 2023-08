Clube uruguaio oficializa saída de atacante, que vai reforçar o Botafogo

Rio - O Progreso, do Uruguai, utilizou suas redes sociais para se despedir do atacante Valentín Adamo. Artilheiro da Série B do país, o jogador, de 21 anos, irá reforçar o Botafogo. O Alvinegro acertou a contratação do jovem, junto ao River Plate, do Uruguai, que era o dono dos seus direitos.

Valentín



Hoy se rescindió el préstamo y el delantero no continuará en nuestra institución.



¡Goles, asistencias, profesionalismo y entrega! Por todo eso, el agradecimiento de toda la barriada y el deseo de éxitos August 1, 2023

"Obrigado, Valentín! Hoje foi rescindido o empréstimo, e o atacante não continuará na nossa instituição. Gols, assistências, profissionalismo e entrega! Por tudo isso, fica o agradecimento de toda a torcida e o desejo de sucesso", divulgou o perfil oficial do Progreso nas redes sociais.

O Botafogo irá desembolsar algo em torno de 300 mil dólares (cerca de R$ 1,4 milhão) por 80% dos direitos federativos do jogador. O River Plate, do Uruguai, irá permanecer com o restante. O atacante vai assinar até o fim de 2026.