Victor Sá aponta ‘força coletiva’ como principal trunfo do Botafogo

Rio - Um dos destaques do Botafogo na goleada por 4 a 1 sobre o Coritiba, no último domingo (30), no Nilton Santos, o atacante Victor Sá celebrou o bom momento da equipe. Em entrevista à “Itatiaia”, o camisa 7 apontou a “força coletiva” como trunfo do time carioca.



“Foi uma grande partida de todos. Entramos bastante concentrados e sabendo bem o que deveríamos fazer, abrimos o placar cedo e soubemos retornar ao jogo, mesmo após levar o empate. Acredito que o principal trunfo da nossa equipe é a força coletiva. Temos um grupo muito forte, em que todos tem o seu papel e desempenha da melhor forma possível. O nosso grupo está muito unido, um ótimo ambiente e isso é muito importante”, declarou Sá.



O atacante também fez uma projeção sobre o próximo desafio do Botafogo na Copa Sul-Americana, nesta quarta-feira (2), contra o Guaraní, no Nilton Santos.



“Nós já temos um novo compromisso pela frente nesta quarta-feira, uma competição diferente, mata-mata e que não podemos cometer nenhum tipo de erro. São dois jogos decisivos que encaramos como duas finais, pois queremos avançar. O nosso foco agora já está na partida contra o Guarani, esperamos o Nilton Santos cheio, contamos novamente com o apoio da nossa torcida, para que possamos fazer um grande jogo e conquistar um bom resultado nesse primeiro jogo”, finalizou.