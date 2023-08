Botafogo anuncia Mateo Ponte até o fim de 2026

até dezembro de 2026 e chega para suprir a ausência de Rafael, que passou por cirurgia no joelho esquerdo no início de julho após grave lesão.

Na busca por jovens promessas do futebol sul-americano, o Botafogo acertou os últimos detalhes e anunciou na tarde desta quarta-feira (2) a contratação de Mateo Ponte. O jovem uruguaio de 20 anos assinou contratoe chega para suprir a ausência de Rafael, que passou por cirurgia no joelho esquerdo no início de julho após grave lesão.

Mateo Ponte é o novo lateral-direito do Botafogo! Seja bem-vindo ao Clube Mais Tradicional! #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/4cSjXar63a — Botafogo F.R. (@Botafogo) August 2, 2023

O acerto entre o Glorioso, o jogador e o Danúbio aconteceu na sexta-feira (28) , após um. Ponte chegou ao Rio de Janeiro no sábado para exames médicos e esperou pelos trâmites burocráticos para ser anunciado.

No sábado, o lateral falou ao canal uruguaio BTB Sports sobre o acerto: "Estou muito contente de estar num clube tão grande como o Botafogo. Espero ganhar muitos títulos aqui. Venho para dar tudo e vamos dar tudo para que sejamos campeões do Brasileirão".

O Botafogo pagará 2 milhões de dólares (cerca de R$ 9,6 milhões) pela jovem promessa , que foi titular na campanha do Uruguai na conquista do título do Mundial Sub-20, em junho. A diretoria alvinegra já monitorava o jogador antes da conquista.



Outro uruguaio a caminho do Botafogo



Além de Ponte, outro uruguaio está perto de ser anunciado. O atacante, de 21 anos, também está certo. Artilheiro da Série B do país, o jogador pertencia ao River Plate, do Uruguai, e estava no Progreso, que se despediu dele nesta quarta

O Botafogo irá desembolsar algo em torno de 300 mil dólares (cerca de R$ 1,4 milhão) por 80% dos direitos federativos do jogador. O River Plate, do Uruguai, irá permanecer com o restante. O atacante também assinará até o fim de 2026.