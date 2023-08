Nada feito: Botafogo não chega a acordo com a Inter de Milão pela contratação do goleiro Gabriel Brazão

Rio - Outrora alvo do Botafogo, o goleiro Gabriel Brazão não será reforço do Glorioso nesta janela de transferências. De acordo com informações do site "ge", o clube não chegou a um acordo com a Inter de Milão, clube que detém o passe do atleta.

A ideia da diretoria do Botafogo era assinar em definitivo com o goleiro, de 22 anos, e deixar um percentual dos direitos econômicos para o clube italiano.

Gabriel Brazão não tem sido aproveitado no Nerazzurri e deve ser emprestado para a segunda divisão. O Botafogo, por sua vez, já mira uma possível transferência de Lucas Perri ao fim da atual temporada.