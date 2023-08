Botafogo inaugura novo telão no Estádio Nilton Santos

Rio - O Botafogo apresentou para os torcedores, nesta quarta-feira, 02, um novo telão no Estádio Nilton Santos. A novidade, que tem 200m², está localizada no setor norte.

A instalação de um novo telão faz parte das ações de constantes melhorias que o Alvinegro tem promovido para a experiência da torcida no estádio. O equipamento é fruto de uma parceria entre Botafogo e Futuro Mídia.

Vale lembrar que o estádio já tinha um instalado no setor sul. Dessa forma, o Nilton Santos passará a operar em todas as partidas com os dois equipamentos

Em tempo: a estreia do telão acontecerá nesta quarta-feira, 02, no jogo entre Botafogo e Guarani-PAR, válido pelo duelo de ida das oitavas de final da Sul-Americana. A bola rola no Nilton Santos às 19h.