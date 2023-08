Equipe da Série B anuncia jogador no Botafogo a partir de 2024

No fechamento da janela de transferências, o Ituano anuncia mais dois reforços.

O atacante Emerson Urso, 22 anos. Fez a base no São Caetano e em 2024 vai defender o Botafogo do Rio.

E o meio campo Vinicius Balieiro, 24 anos, que joga no Santos desde o sub 15.

Bem vindos!