Hugo comemora gol pelo Botafogo e dedica à esposa: 'Está gravida'

Rio - Autor do gol de empate na vitória de virada do Botafogo sobre o Guaraní (PAR), por 2 a 1, pela ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana, o lateral-esquerdo Hugo dedicou o tento anotado à esposa e revelou que está esperando um filho.

"Tudo é treino (risos). Fui feliz, graças a Deus. Quero dedicar esse gol à minha esposa que está grávida. Muito feliz com isso!", disse Hugo, em entrevista ao "Paramount+", após a partida.

O Guaraní abriu o placar logo nos primeiros minutos de partida e, com o resultado de 2 a 1 a favor do Botafogo, a equipe paraguaia precisa vencer por 1 a 0 para levar a decisão aos pênaltis. Hugo elogiou a postura dos visitantes no Estádio Nilton Santos.

"O Guaraní é um time muito bom, bem organizado, o primeiro tempo foi bem difícil para tentar achar o gol, mas voltamos bem para o segundo tempo e conseguimos virar o jogo e levar essa vantagem para a partida de volta."

A partida de volta está marcada para a próxima quarta-feira (9), às 19h (de Brasília), no Estádio Defensores del Chaco.