Bruno Lage analisa vitória do Botafogo e ressalta 'controle emocional' da equipe

Rio - O técnico Bruno Lage analisou a vitória de virada do Botafogo sobre o Guarani por 2 a 1, nesta quarta-feira, 02, no Estádio Nilton Santos, pelo jogo de ida das oitavas de final da Sul-Americana. Durante a entrevista coletiva, ele destacou o controle emocional do time e rasgou elogios ao trabalho do grupo no dia a dia.

"Foi uma exibição crescente, e vamos olhar os pontos positivos: foi a primeira virada da equipe. Começou perdendo e teve o controle emocional para continuar a jogar. A equipe soube ter essa atitude de ir crescendo. Tem sido um trabalho fantástico com esses homens. Sinto-me orgulhoso não pelo resultado, mas pela forma como eles trabalham todos os dias. Esse que tem que ser o compromisso do Botafogo, ir jogo a jogo com este empenho, esta dedicação. Tivemos a capacidade de virar o jogo, com os que iniciaram e com os que entraram também", disse Bruno Lage.

Outro tema da entrevista foi Tiquinho Soares. O artilheiro do Botafogo começou o jogo no banco de reservas e entrou em campo após o intervalo. Ele foi fundamental para a melhor da equipe dentro de campo e ainda marcou o gol que garantiu a vitória alvinegra.

"É um jogador de elite, é um jogador que tem tudo. Quer a atacar e quer defender. É muito forte. Fico extremamente orgulhoso de trabalhar com eles, e o Tiquinho é um bom exemplo disso. O melhor atacante do campeonato (Brasileiro), artilheiro do campeonato ficar de fora e entrar com esta mentalidade e, em 45 minutos, fazer o trabalho que ele fez... isso é muito profissional. Ele sabe a carreira que fez, está no topo e não está no Botafogo para terminar a carreira, muito pelo contrário. Está para conquistar coisas que ainda não conquistou. Tecnicamente é muito fantástico", afirmou o treinador.

AGENDA DO BOTAFOGO

As duas equipes voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira, às 19h (de Brasília), no Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai. O Glorioso pode até empatar para avançar às quartas da Sul-Americana.

Antes disso, o Botafogo volta as atenções para o Brasileirão. O próximo compromisso do time de Bruno Lage volta a campo no domingo, às 18h30, para enfrentar o Cruzeiro no Mineirão. A partida é válida pela 18ª rodada do campeonato.