Botafogo adota tom otimista por negociação com ex-defensor da Lazio

Rio - Em busca de um reforço para o sistema defensivo, o Botafogo tem a contratação de Bastos, ex-jogador da Lazio, como prioridade. De acordo com informações do jornalista Thiago Franklin, o Alvinegro adota um tom otimista em relação ao desfecho da negociação com o angolano.

O jogador, de 31 anos, está sem clube e é considerado um achado do scout do Botafogo. Além deles, outros nomes foram avaliados e apresentados para John Textor. O setor defensivo é considerado carente no atual elenco alvinegro, que tem Victor Cuesta e Adryelson como pilares, porém, no banco o Glorioso conta apenas com jovens e com Phillipe Sampaio.

Revelado pelo Petro de Luanda, Bastos teve sua primeira experiência no futebol europeu defendendo o Rostov, da Rússia. Após quatro temporadas, o angolano foi negociado com a Lazio. O defensor atuou no clube italiano por quatro temporadas e meia. Depois disso, atuou pelo Al-Ain, da Arábia Saudita, teve um retorno curto ao Rostov, e defendeu o também saudita Al-Ahli, na última temporada.