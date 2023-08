Novo atacante do Botafogo, Valentín Adamo chega ao Rio de Janeiro no domingo

Rio - O Botafogo acertou com um novo reforço para a sequência da temporada. Trata-se do atacante Valentín Adamo, que deve desembarcar no Rio de Janeiro no próximo domingo (6). O atleta fez os exames médicos e a assinatura do contrato ainda no Uruguai, mas precisa se apresentar ao Glorioso para cumprir alguns protocolos internos do clube. A informação é do portal "ge".



O jogador pertencia ao River Plate, do Uruguai, mas estava emprestado ao Progreso, clube da segunda divisão uruguaia. O Glorioso vai pagar 300 mil dólares (por volta de R$ 1,5 milhão) por 80% dos direitos econômicos do atleta. O vínculo com o Botafogo é válido até dezembro de 2026.

Aos 21 anos, Adamo marcou dez gols em 20 jogos na temporada. O atacante chega ao Botafogo para ser mais uma opção para a posição que já conta com Tiquinho Soares, artilheiro do time em 2023, Matheus Nascimento e Janderson.