Jurídico do Botafogo se livra de multa aplicada pela Conmebol

Rio - Com atuação do Departamento Jurídico, o Botafogo evitou uma multa no valor de 100 mil dólares (cerca de R$ 490 mil) que havia sido aplicada pela Conmebol por conta de uma suposta infração disciplinar cometida no jogo contra o Patronato, da Argentina, pela Sul-Americana. A informação é do jornalista Thiago Veras, da "Rádio Tupi".

A entidade alegou que o clube fez uma exposição indevida de marca no jogo pela fase de play-offs da competição, realizado no Nilton Santos, mas o clube entrou com um recurso de defesa e conseguiu a suspensão da multa e o encerramento do caso. A Conmebol não permite a exposição de marcas nos estádios onde são realizados os jogos das suas competições.

Em tempo: pelas oitavas de final da Sul-Americana, o Botafogo venceu, na última quarta-feira (2), o jogo de ida contra o Guaraní-PAR, por 2 a 1. Os gols foram marcados por Hugo e Tiquinho Soares, de pênalti. O Glorioso decide a vaga na semana que vem quando encara os paraguaios fora de casa.