Botafogo reencontra o Cruzeiro na primeira divisão após quatro anos

Rio - No próximo domingo (06), às 18h30, o Botafogo vai até o Mineirão enfrentar o Cruzeiro, em partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Esse será o primeiro duelo entre as duas equipes na primeira divisão do futebol nacional em quatro anos, sabendo dos rebaixamentos recentes que o Alvinegro e a Raposa enfrentaram nos últimos anos.

O último duelo entre Botafogo e Cruzeiro na Série A do Campeonato Brasileiro foi em 2019, em partida válida pela 29ª rodada da edição daquele ano. O jogo, porém, terminou em revés para o Glorioso. O clube de Minas Gerais venceu a partida por 2x0, com gols de Cacá e Ederson. O único jogador do Alvinegro remanescente do elenco até os dias de hoje é o goleiro Gatito Fernández.

Além disso, o Botafogo enfrenta um tabu histórico contra o Cruzeiro. O Alvinegro não vence a Raposa há quase sete anos. A última vitória do clube carioca foi em 2016, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, por 2x0, no Mineirão. O chileno Gustavo Canales e o meia Camilo foram os autores do gol da partida.

Líder do Brasileirão e "campeão" do primeiro turno, o Botafogo continua embalado na competição. Caso vença o Cruzeiro no domingo, o Glorioso pode ampliar sua distância para o vice-líder, Flamengo, para 15 pontos.