Bruno Lage, do Botafogo, é cogitado para substituir treinador pressionado em clube de John Textor

Rio - Bruno Lage mal estreou no comando do Botafogo e já tem seu nome especulado em outros clubes. De acordo com o “L’Equipe”, o português é uma das opções para o lugar de Laurent Blanc, treinador do Lyon, clube que também faz parte da holding de John Textor, que está pressionado no cargo.



Segundo a reportagem, a sequência de Blanc no time europeu dependerá de seu início no Campeonato Francês. Na pré-temporada, ele deixou impressão ruim ao ser derrotado por Manchester United, RWD Molenbeek e Celta de Vigo e só vencer o De Treffers, da terceira divisão da Holanda.



“Caso contrário, a sombra de Bruno Lage pode pairar sobre Lyon e Blanc“, escreve o jornal francês.



Com apenas quatro jogos no comando do Botafogo, Bruno Lage tem contrato com o Glorioso até dezembro. Na época de sua contratação, muitos veículos divulgaram que a ideia de John Textor é realocar o treinador futuramente em um de seus times na Europa.