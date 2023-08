Novo reforço do Botafogo, Valentín Adamo se apresentará no clube nesta segunda-feira

Um dos reforços do Botafogo nesta janela de transferências, o atacante Valentín Adamo desembarcou no Rio de Janeiro e se apresentará no Alvinegro nesta segunda-feira (07). As informações são do "GE".

O primeiro encontro do jogador com os seus companheiros de equipe, entretanto, será apenas na quinta-feira, pois o elenco do Botafogo está em Belo Horizonte para a disputa da 18ª rodada do Brasileiro e, logo em seguida, viajará para o Paraguai para enfrentar o Guarani-PAR, em partida válida pela volta das oitavas de finais da Copa Sul-Americana.

Adamo já assinou contrato com o Alvinegro, válido até 2026. O Botafogo desembolsou 1,5 milhões de dólares (R$7,3 milhões) pela contratação do jovem uruguaio.

Adamo chega ao Botafogo como o artilheiro da segunda divisão do Campeonato Uruguaio, quando jogava pelo Progreso, emprestado junto ao River Plate-URU. Ao todo, foram nove gols do tacante de 19 anos em 19 partidas disputadas.