Tiquinho Soares machuca o joelho esquerdo e preocupa o Botafogo

Artilheiro do Brasileirão com 13 gols, Tiquinho Soares virou motivo de preocupação para o Botafogo. O atacante sofreu uma torção no joelho esquerdo ainda no primeiro tempo do jogo com o Cruzeiro, no Mineirão pelo Brasileirão, e precisou ser substituído.



Em uma disputa de bola, Tiquinho sofreu falta de Neris, mas também prendeu um dos pés no gramado, o que ocasionou a torção. O motivo de maior preocupação foi quando ele foi para o vestiário.



Sem conseguir apoiar a perna esquerda, o atacante desceu as escadas com a ajuda dos massagistas do Botafogo. Segundo o clube, ele já iniciou o tratamento e passará por exames.



Independentemente do grau da lesão, Tiquinho já será desfalque na próxima rodada, contra o Internacional, pelo Brasileirão, sábado (12), no Nilton Santos. Contra o Guaraní, quarta (9), pela volta da Copa Sul-Americana, ele é dúvida, mas deve ficar fora.