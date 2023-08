Bruno Lage elogia Tiquinho e mostra curiosidade com canções do Botafogo: 'Engraçado ter palavrões'

Rio - O treinador do Botafogo, Bruno Lage, comentou a situação do atacante Tiquinho Soares, que sofreu uma entorse no joelho esquerdo no empate contra o Cruzeiro. Sem saber a real situação do goleador, o português fez muitos elogios a entrega do artilheiro do Brasileiro.

"Falei com ele e ele está tranquilo, acredito muito nele. Vou usar a frase que a torcida usa dele, com uma perna ele vai para dentro. Não posso dizer, mas o Tiquinho é f.., é fogo. Se tiver que ir, ele vai com uma perna para ajudar a equipe. Eu vi um Tiquinho ali no final a dar uma moral no pessoal, tentando levantar as pessoas. Dei os parabéns aos jogadores pelo trabalho que foi feito", disse.

Lucas Perri foi um dos destaques do empate contra o Cruzeiro, que fez o Botafogo ampliar sua vantagem na liderança da Série A. Bruno Lage comentou a atuação do goleiro e citou as canções dos torcedores alvinegros para o atleta e também para Tiquinho.

"O Lucas tem sido, não só hoje, um jogador muito importante na equipe. É engraçado o Tiquinho e o Lucas ter cânticos com palavrões, mas é verdade. A música diz que é o melhor goleiro do Brasil. O Adry fez um jogo fantástico, tirou tudo do ar. A equipe condicionou muito o jogo do Cruzeiro. Os grandes goleiros são esse, quando os zagueiros podem não aparecer eles estão lá para defender. Foi mais uma grande exibição", disse.