Botafogo poderá buscar reforço dependendo da gravidade da lesão de Tiquinho Soares

Rio - A lesão de Tiquinho Soares poderá fazer o Botafogo recalcular a rota em relação a contratações. De acordo com informações do jornalista Thiago Franklin, o Alvinegro poderá buscar um substituto para o atacante, de 32 anos, dependendo da gravidade da contusão.

O jogador sofreu uma entorse no joelho esquerdo e irá realizar exames para saber a gravidade. Caso, a lesão seja mais grave, e o Botafogo busque a contratação de um substituto, este jogador terá que estar livre no mercado. A janela de transferência do exterior para o Brasil já foi fechada.

Tiquinho Soares é o grande destaque do Botafogo na temporada. Até o momento, o atacante fez 38 jogos e anotou 25 gols. O jogador alvinegro é atual artilheiro do Campeonato Brasileiro. Sem Tiquinho, os centroavantes de ofício do elenco são Janderson e Matheus Nascimento. Eduardo, Júnior Santos e Carlos Alberto podem atuar na posição.