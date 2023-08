Vídeo: Tiquinho Soares, do Botafogo, chega ao Rio e aparece com muleta

Rio - Tiquinho Soares virou motivo de preocupação para o Botafogo. O artilheiro do Campeonato Brasileiro sofreu uma entorse no joelho esquerdo ainda no primeiro tempo da partida contra o Cruzeiro, no Mineirão, e precisou ser substituído. Nesta segunda-feira (7), o atacante retornou ao Rio de Janeiro para fazer exames, enquanto o elenco alvinegro seguiu para Assunção, onde enfrenta o Guaraní-PAR, na próxima quarta, pela Sul-Americana.

Em vídeo divulgado pelo canal "Estrela Solitária", Tiquinho foi visto no desembarque do aeroporto com uma proteção no local da lesão, além de andar com o auxílio de muletas. Veja o vídeo:

Tiquinho Soares andando com ajuda de muleta



Tomara que seja para não agravar nada pic.twitter.com/ab6rcvlT9q — Canal Estrela Solitaria (@CanalESolitaria) August 7, 2023