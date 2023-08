Tiquinho, do Botafogo, agradece mensagem de apoio e avisa: 'Já já estou de volta'

Rio - Após os exames detectarem lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo , Tiquinho Soares se manifestou nas redes sociais. Por meio de uma publicação no story, do Instagram, ele agradeceu as mensagens de apoio que tem recebido, avisou que "já já" voltará e ainda escreveu um trecho de uma música da torcida do Botafogo. Confira abaixo:

"Glória a Deus por tudo. Já já estou de volta. Obrigado a todos pelas mensagens. Vamos, vamos, vamos Botafogo", escreveu Tiquinho.

Publicação de Tiquinho Soares, do Botafogo, no story do Instagram Foto: Reprodução/Instagram @tiquinho_soares_29

Vale lembrar que Tiquinho se lesionou ainda no primeiro tempo do jogo contra o Cruzeiro, no último domingo. Ele precisou ser substituído e retornou ao Rio de Janeiro nesta segunda-feira, 7, com a perna esquerda imobilizada e também com auxílio de muleta

De acordo com atualizações do boletim médico do Botafogo, Tiquinho fará tratamento conservador - dessa forma, não será necessária intervenção cirúrgica para correção. Ele pode desfalcar o Glorioso por até cinco semanas.