Botafogo x Internacional: Nilton Santos já tem setor esgotado para partida pelo Brasileirão

Rio - Após o empate em 0 a 0 fora de casa com o Cruzeiro, o líder Botafogo terá mais uma partida com o Estádio Nilton Santos lotado. Nesta segunda-feira (27), o clube informou que mais de 18 mil ingressos foram comercializados antecipadamente para o duelo com o Internacional, no próximo sábado (12), às 21h (de Brasília).

O setor Leste Inferior já está esgotado para a partida. Com a movimentação, o Glorioso abriu os setores Norte e Oeste Superior B. No momento, apenas sócios-torcedores podem garantir suas entradas, e a venda para o público geral começará às 10h de quarta-feira (9).

A expectativa é de cerca de 40 mil torcedores lotando as arquibancadas do Nilton Santos para mais uma exibição do líder, que tem 13 pontos de vantagem em relação ao Flamengo, segundo colocado. Na última partida em casa pelo Brasileirão, na goleada por 4 a 1 sobre o Coritiba, no dia 30/7, 43.071 torcedores registraram o maior público da história desde que o Alvinegro administra o estádio - na estreia, em 2007, no clássico contra o Fluminense quando a Prefeitura do Rio de Janeiro controlava, 43.810 pessoas acompanharam a vitória do Glorioso por 2 a 1.

Antes da partida contra o Internacional, o Botafogo terá uma decisão pela Copa Sul-Americana. Na quarta-feira, às 19h, no Defensores del Chaco, os comandados de Bruno Lage encaram o Guaraní, do Paraguai. Na ida, Hugo e Tiquinho Soares viraram e fecharam o placar em 2 a 1.