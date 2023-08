Botafogo recua e descarta contratar substituto para Tiquinho Soares

Rio - O diagnóstico dos exames no joelho esquerdo do centroavante Tiquinho Soares trouxe alívio para a diretoria do Botafogo. Temendo uma cirurgia, a direção do clube cogitava buscar reforço para a posição, mas recuou da ideia após receber o prazo de cinco semanas de recuperação.

Segundo o "ge", mais de 20 nomes livres no mercado foram oferecidos ao Botafogo nas últimas horas. A diretoria chegou a consultar valores com alguns enquanto aguardava o resultado dos exames. Um dos nomes cogitados foi Islam Slimani, argelino de 35 anos, com passagens pelo futebol europeu.

Tiquinho Soares sofreu uma lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo durante a partida contra o Cruzeiro, no último domingo (6), no Mineirão. O centroavante ficará fora dos gramados por cinco semanas e desfalcará o Botafogo em seis jogos.

Sem Tiquinho Soares, o Botafogo enfrenta o Guaraní, do Paraguai, nesta quarta-feira (9), no Defensores del Chaco, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. O técnico Bruno Lage ainda não definiu o substituto do camisa 9. O Alvinegro venceu o jogo de ida por 2 a 1, no Nilton Santos.