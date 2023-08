Mateo Ponte crê em evolução pessoal no Botafogo e já projeta oportunidade na seleção uruguaia

Rio - Reforço do Botafogo para o segundo semestre, o lateral-direito Mateo Ponte, de 20 anos, chegou ao clube carioca com muita expectativa por ser tratado como uma grande promessa do futebol uruguaio. Ele irá disputar a posição com Di Plácido, e o jovem já está com expectativas de receber oportunidades na sua seleção.

"Quando chegou a proposta do Botafogo não pensei duas vezes. Me enche de orgulho ser procurado pelo líder do Brasileirão. O estilo de futebol daqui acho que pode ajudar a potencializar muito as minhas características. É um sonho poder jogar na seleção, tomara que as coisas aconteçam bem aqui para poder ter essa oportunidade nas Eliminatórias", disse o lateral à rádio "Sport 890".

Sobre sua recepção no novo clube, o jogador afirmou que seu concorrente de posição foi uma das pessoas que se aproximaram primeiro. Mateo também cintou o convívio com outros estrangeiros do elenco.

"Fui muito bem recebido pelo Di Placido, que me mostrou todas as instalações. Conversei também com Diego Hernández e Adamo. O treinador me disse que foram me procurar porque precisam de mim, o clube tem só um lateral-direito e muitos jogos importantes", afirmou.