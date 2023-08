Botafogo divulga nova parcial com mais de 30 mil ingressos vendidos para duelo com o Internacional

Rio - Vai lotar! No primeiro dia de vendas para o público geral, o Botafogo informou que mais de 30 mil torcedores garantiram seus ingressos para a partida contra o Internacional, no sábado (12), às 21h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Antes, apenas com comercialização para sócios-torcedores, 18 mil alvinegros já haviam comprado ou realizado o check-in na plataforma do clube, e o setor Leste Inferior foi esgotado. Nesta terça-feira (8), a parte Superior teve o restante da carga ocupada.

Restam agora ingressos para os setores Oeste Superior A e Oeste Superior B (R$ 60 inteira/R$ 30 meia), Oeste Inferior (R$ 200/R$ 100) e Norte (R$ 40/R$ 20). A retirada de gratuidades começa na quinta-feira (10), nos pontos de venda física.



Estádio Nilton Santos (Bilheteria Oeste)



Quarta-feira (09/08): 9h às 17h

Quinta-feira (10/08): 9h às 17h

Sexta-feira (11/08): 9h às 17h

Sábado (12/08): 12h às 17h

General Severiano



Quarta-feira (09/08): 9h às 17h

Quinta-feira (10/08): 9h às 17h

Sexta-feira (11/08): 9h às 17h