Tiquinho Soares é eleito o craque do mês do Brasileirão pela quarta vez consecutiva

Rio - O atacante Tiquinho Soares, do Botafogo, foi eleito, o craque do mês de julho do Campeonato Brasileiro. Esta é a quarta vez em quatro meses que o centroavante do Alvinegro é o vencedor desse prêmio, que é uma votação feita pela CBF entre jornalistas e influenciadores.



Ai, ai, ai ai… Tiquinho Soares é o Craque @assaioficial do mês de julho!



Três gols e uma assistência em cinco jogos e a liderança isolada do #NossoMelhor! pic.twitter.com/3mGxSW3HTp — Brasileirão Assaí (@Brasileirao) August 9, 2023 O camisa 9 do Botafogo disputou cinco partidas pelo Brasileirão no mês de julho, marcou três gols e deu uma assistência. Nesse meio tempo, o Glorioso venceu quatro partidas e empatou uma. Porém, no último domingo (6), contra o Cruzeiro, Tiquinho sofreu uma lesão ligamentar no joelho esquerdo, e deve ficar de fora do Alvinegro entre quatro e cinco semanas.

Sem Tiquinho Soares, o Botafogo enfrenta o Guarani, do Paraguai, nesta quarta-feira, às 19h, no Defensores del Chaco, fora de casa, em partida válida pela volta das oitavas de finais da Copa Sul-Americana. Para se classificar para as quartas, o Alvinegro precisa apenas empatar. Em caso de vitória por um gol de diferença dos "Caciques", o jogo vai para os pênaltis.