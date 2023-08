Mateo Ponte é regularizado e pode estrear pelo Botafogo contra o Internacional

Rio - Reforço do Botafogo na janela de transferências, o lateral-direito Mateo Ponte teve seu nome publicado no BID nesta quarta-feira (9). Com isso, o uruguaio está liberado para enfrentar o Internacional, no próximo sábado, às 21h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pelo Brasileirão.

A lateral direita era um dos setores considerados prioridades pelo Glorioso. Como negociou Daniel Borges e Rafael acabou sofrendo grave lesão, o clube tinha apenas o titular Di Plácido à disposição. Desde a lesão do camisa 2, no início de julho, o argentino só não foi titular nas duas partidas do Botafogo contra o Patronato. Na ocasião, o volante JP Galvão foi improvisado na posição.

Mateo Ponte foi titular da seleção uruguaia e um dos destaques na campanha do título da Copa do Mundo Sub-20, em junho deste ano. O Botafogo já monitorava o jogador e contou com aval do empresário John Textor para sacramentar a negociação.

O lateral pertencia ao Danubio. Para contratá-lo, o Glorioso pagou 2 milhões de dólares (cerca de R$ 9,6 milhões) ao clube uruguaio. Após ser aprovado nos exames e avaliações internas, ele assinou contrato válido até 2026.