Botafogo descarta avançar pela contratação de Eden Hazard

Rio - O Botafogo não contratará o meia Eden Hazard. De acordo com informação do jornalista Jorge Nicola, dada no Paramount+, o diretor de futebol do Glorioso, André Mazzuco, descartou qualquer possibilidade de contratar o ex-jogador do Real Madrid, que está livre no mercado.A notícia sobre a possível contratação de Hazard pelo Botafogo foi dada pelo jornal “As”, da Espanha. O belga foi oferecido ao time carioca, mas que em nenhum momento abriu negociação.Ainda de acordo com Nicola, o Botafogo não descarta a contratação de um centroavante, caso surja uma oportunidade de mercado. Vale lembrar que Tiquinho Soares se lesionou na partida contra o Cruzeiro e ficará cinco semanas fora.Caso ainda queira buscar reforços, o Botafogo precisará negociar com jogadores que estão livres no mercado. A janela de transferências foi fechada no último dia 2.