JP Galvão, do Botafogo, é levado ao hospital após lesão no cotovelo

Assunção (PAR) - Titular na lateral direita do Botafogo na partida contra o Guaraní (PAR) no Defensores del Chaco, pela volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana, JP Galvão foi encaminhado ao hospital para realizar exames de imagem devido a um trauma no cotovelo direito.

A lesão aconteceu aos 22 minutos da primeira etapa. JP recebeu em profundidade dentro da área, cruzou para a entrada da área, mas a zaga cortou. Na sequência do lance, o jogador se chocou com a placar de publicidade e deixou o gramado chorando. Di Plácido, titular nos últimos jogos, entrou na partida.

JP Galvão é volante de origem e foi escalado no time alternativo armado por Bruno Lage, que poupou alguns jogadores visando a partida contra o Internacional, no sábado (12), pela última rodada do primeiro turno do Brasileirão, no Estádio Nilton Santos.