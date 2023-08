Botafogo empata com o Guarani-PAR e garante vaga nas quartas de final da Sul-Americana

Paraguai - O Botafogo não teve uma grande atuação contra o Guarani, mas foi o suficiente para confirmar a vaga nas quartas da Sul-Americana. Isso porque, nesta quarta-feira, 8, o Alvinegro empatou sem gols com a equipe paraguaia no Defensores del Chaco, em Assunção, pelo jogo da volta das oitavas de final. Como havia vencido a partida de ida por 2 a 1, o Glorioso avançou na competição. O adversário da próxima fase será o Defensa y Justicia.

Agora, o Botafogo vira a chave para o Brasileirão. O time de Bruno Lage volta a campo no próximo sábado, às 21h, para enfrentar o Internacional no Estádio Nilton Santos. A partida é válida pela 19ª rodada do campeonato.

O JOGO

Em campo com um time bastante modificado, o Botafogo até teve um bom começo de jogo. O Alvinegro manteve o controle da partida nos primeiros minutos e, especialmente com Segovinha, buscava o gol. No entanto, faltou objetividade para concluir as jogadas criadas. Além disso, com o decorrer do tempo, o time apresentou uma queda de rendimento.

Dessa forma, o Guarani passou a entrar no jogo. Nesse cenário, a equipe paraguaia trouxe perigo principalmente em jogadas originadas de erros do próprio Botafogo. Na melhor oportunidade, após um vacilo de Philipe Sampaio na hora de fazer o corte, Benítez acertou um chute na trave. Na sequência, Santander pegou o rebote e acionou Benítez, que, da entrada da pequena área, mandou para fora.

No retorno do intervalo, o Glorioso seguiu cometendo erros e, consequentemente, não conseguiu manter o controle da partida. Assim, antes dos 20 minutos, viu o Guarani criar três chances claras de gol. Na duas primeiras, Gatito apareceu para defender. Na última, o Botafogo deu sorte, já que Barceló finalizou, mas a bola acertou Santander, o próprio companheiro que sem querer evitou o gol em cima da linha.

O Alvinegro, por sua vez, só incomodou em dois momentos: numa boa jogada individual de Luis Henrique; e num contra-ataque de quatro contra dois. Faltou, contudo, finalizar em ambos os momentos.

A primeira finalização ao alvo do Botafogo só veio por volta dos 40 minutos. Após um lançamento de Gatito, a zaga do Guarani errou no corte, e a bola sobrou para Carlos Alberto. O atacante foi pra cima, foi apertado pela marcação, mas conseguiu se impor e finalizou para obrigar o goleiro Muñoz a trabalhar.

Para sorte do Botafogo, as oportunidades desperdiçadas não fizeram falta. O time segurou a onda na defesa e, com uma ótima defesa de Gatito numa finalização de Camacho de dentro da área, garantiu o empate em 0 a 0.

FICHA TÉCNICA

Guarani-PAR x Botafogo



Data e Hora: 09/08/2023, às 19h

Local: Defensores del Chaco, em Assunção (PAR)

Árbitro: Felipe González (CHI)



Cartões amarelos: Camacho e Gil Romero (GUA) / Junior Santos, Marçal e Cuesta (BOT)

Cartões vermelhos:

Gols:

GUARANI (Técnico: Juan Pablo Pumpido)

Muñoz; Raúl Cáceres (Amarilla, 48'/2ºT), Moya, Paul Riveros e Salomoni; Gil Romero (Fernández, 31'/2ºT), Estivel Moreira e Darío Ríos (Barceló, 16'/2ºT); Camacho, Benítez (Gallardo, 31'/2 ºT) e Santander.

BOTAFOGO (Técnico: Bruno Lage)

Gatito; JP Galvão (Di Plácido, 22'/1ºT), Adryelson, Philipe Sampaio e Marçal; Danilo Barbosa, Tchê Tchê (Marlon Freitas, Intervalo) e Lucas Fernandes (Gustavo Sauer, 32'/2ºT); Matias Segovia (Luis Henrique, Intervalo), Diego Hernández (Carlos, Alberto, 19'/2ºT) e Júnior Santos.