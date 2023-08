Gatito comemora classificação do Botafogo e revela conselho a 'Segovinha': 'O gol vai sair'

Assunção (PAR) - Importante na classificação do Botafogo para as quartas de final da Copa Sul-Americana com o empate em 0 a 0 contra o Guaraní, no Defensores del Chaco, o goleiro Gatito Fernández exaltou o resultado fora de casa. Ele, que estava em seu país de origem, também revelou conselho ao compatriota Matías Segovia, o "Segovinha.

"Graças a Deus conseguimos passar de fase. Sabíamos da dificuldade que encontraríamos aqui, os times paraguaios sempre são difíceis de enfrentar. Fico feliz por todos os companheiros que conseguiram jogar, todos deram seu melhor e me deixa muito feliz também por eu poder contribuir"

"Segovinha" foi revelado pelo Guaraní (PAR), iniciou como titular, mas foi substituído logo no intervalo. Ele, que é xodó da torcida do Botafogo, ainda procura pelo primeiro gol.

"O importante é que ele está construindo sua história. O gol vai sair, já falei para ele ter calma, fico feliz que ele esteja construindo sua história no futebol brasileiro, o que é muito difícil. Que ele continue assim que o gol já vai sair", revelou Gatito.

O Botafogo agora irá enfrentar o Defensa y Justicia (ARG) nas quartas de final da Sul-Americana, com jogos de ida marcados inicialmente entre 21 e 23 de agosto.