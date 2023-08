Após classificação, Bruno Lage destaca planejamento e elenco do Botafogo: 'Todos são importantes'

Paraguai - Após empatar sem gols contra o Guarani, no Paraguai, o Botafogo garantiu a classificação para as quartas de finais da Sul-Americana. A equipe alvinegra que buscou a vaga foi bastante modificada em relação ao time que costuma atuar no Brasileiro. O treinador Bruno Lage destacou a força do elenco alvinegro.

"O plano do Botafogo é muito simples, e não é meu: é ter gente com rendimento que está fazendo coisas e depois vir mais pessoas para continuarem fazendo. Temos um Marçal, um cara experiente, que treinei no Wolverhampton, e Hugo, um jovem que está crescendo. É isso. Estou apenas há três semanas e vejo que jogar o Brasileirão e jogar essas partidas é de uma intensidade enorme", disse.

Sem poder contar com Tiquinho Soares, devido a uma lesão no joelho esquerdo, o Botafogo contou com um ataque modificado. Bruno Lage fez questão de elogiar os jogadores que entraram em campo.

"Quero aproveitar para dizer que o Tiquinho está no nosso pensamento. Minhas palavras são para Júnior (Santos), Carlos Alberto, que entrou como ponta de lança, e Janderson, que ainda é um menino da posição. Não é o primeiro jogo que o Tiquinho não faz pelo Botafogo. Todos os jogadores são importantes, olhamos para eles e sabemos da importância que todos têm. Nossa vida é isso. As duas perguntas foram sobre Tiquinho, mas poderíamos falar sobre o Luís (Henrique), que voltou muito rápido de uma lesão, prefiro ver as coisas positivas", concluiu.