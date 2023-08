Botafogo informa que JP Galvão não tem fratura no braço direito

Passado o susto, o Botafogo informou que JP Galvão não sofreu fratura no braço direito durante a classificação para as quartas de final da Copa Sul-americana , na quarta-feira (9). Ainda assim, a SAF alvinegra cobrou explicações do Guaraní "pela utilização de material inadequado e posicionado fora das normas de segurança prevista para o desporto na sustentação das placas publicitárias".





JP Galvão sofreu um corte profundo próximo ao cotovelo ao cair no chão e se chocar com uma barra de metal que faz parte da estrutura para colocar as placas publicitárias no estádio Defensores Del Chaco, no Paraguai. O lance aconteceu aos 22 minutos do primeiro tempo e o jogador deixou o campo chorando.



Ao ser substituído por Di Plácido, o volante que jogava improvisado como lateral foi encaminhado diretamente ao hospital para fazer exames.

No comunicado, o Botafogo ainda afirmou que "aguarda um posicionamento dos responsáveis e espera que medidas sejam tomadas para que este episódio não se repita".





Esse não é o primeiro problema que o Botafogo tem jogando em um estádio na Copa Sul-Americana de 2023. Contra o Patronato , na Argentina, o gramado tinha um enorme buraco numa das pequenas áreas, o que forçou a paralisação da partida.

Confira a nota oficial do Botafogo



"Os exames realizados na noite desta quarta (9) no atleta JP Galvão descartaram fratura, mas houve corte extenso no braço do jogador, que se encontra medicado e já iniciou tratamento. O Botafogo vai cobrar explicações do clube mandante pela utilização de material inadequado e posicionado fora das normas de segurança prevista para o desporto na sustentação das placas publicitárias.

O clube aguarda um posicionamento dos responsáveis e espera que medidas sejam tomadas para que este episódio não se repita".