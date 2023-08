Botafogo x Internacional: torcida alvinegra esgota ingressos pela quarta partida seguida

Rio - A torcida do Botafogo está cada vez mais empolgada com o momento mágico do time na temporada. Os alvinegros esgotaram os ingressos para a partida contra o Internacional, no próximo sábado (12), às 21h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, na rodada que fecha o primeiro turno do Brasileirão.



Será o quarto jogo seguido do Botafogo com ingressos esgotados no Nilton Santos. Os torcedores do clube de General Severiano também lotaram o estádio contra Vasco (38.798 presentes), Red Bull Bragantino (37.036 presentes) e Coritiba (43.071, recorde de público presente desde a inauguração).



Dentro de campo, o Botafogo tentará ampliar sua vantagem na liderança do Brasileirão. O Glorioso soma 44 pontos, 13 a mais do que o vice-líder Flamengo.