Botafogo já conquistou R$ 8 milhões em premiações e iguala melhor campanha na Copa Sul-Americana

Rio - Com a classificação para as quartas de final, o Botafogo ultrapassou a quantia de R$ 8 milhões em premiações na Copa Sul-Americana. Ao avançar no confronto com os paraguaios, o Alvinegro igualou sua melhor campanha na competição e embolsou 600 mil dólares (R$ 2,9 milhões, na cotação atual).

Para a atual edição, a Conmebol mudou o sistema de premiação e aumentou o valor arrecadado pelos clubes de acordo com a campanha. Só de participação na fase de grupos, foram R$ 4,5 milhões recebidos, mais o bônus de 100 mil dólares (cerda de R$ 490 mil) por vitória - foram duas, ambas contra o César Vallejo (PER), na primeira fase.

O adversário nas quartas de final será o Defensa y Justicia (ARG), com primeiro jogo no Estádio Nilton Santos. Datas e horários dos dois confrontos ainda serão definidos pela entidade.

Com isso, o clube igualou as duas melhores campanhas de sua história na Copa Sul-Americana. Nas edições de 2008 e 2009, o Botafogo foi eliminado por Estudiantes (ARG) e Cerro Porteño (PAR). Vale lembrar que o Glorioso tem o título da Conmebol de 1993.