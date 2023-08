Próximo adversário do Botafogo na Sul-Americana, Defensa y Justicia deve mudar palco da partida

Argentina - Botafogo e Defensa y Justicia vão se enfrentar em um dos duelos válidos pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. Conforme o regulamento geral da competição, o clube argentino não poderá usar o Estádio Tito Tomaghello por conta da capacidade mínima exigida para esta fase do torneio. De acordo com os jornalistas argentinos Lean e Agustín Suarez, a equipe já busca algumas alternativas para mandar o seu jogo contra o Glorioso.

Entre os cotados, o Estádio Ciudad de Lanús (La Fortaleza) é o favorito para receber o confronto pelas quartas. O Estádio Florencia Sola, do Banfield, o El Cilindro, do Racing, e o Libertadores de America, do Independiente, também surgem como alternativas.

Nas oitavas de final, o Defensa y Justicia também não pôde jogar em sua própria casa e precisou mandar seu jogo, contra o Emelec, no Estádio Único de La Plata, do Estudiantes. Por sua vez, o gramado foi duramente criticado pela diretoria que decidiu escolher outro local para a partida da fase seguinte.

Em tempo: Botafogo e Defensa se enfrentam por uma vaga na semifinal da Sul-Americana. O jogo de ida será no Estádio Nilton Santos. As datas e horários dos confrontos ainda não foram divulgados pela Conmebol.