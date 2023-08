Tiquinho Soares faz tratamento integral para encurtar tempo e retornar logo ao Botafogo

Rio - O atacante Tiquinho Soares, de 32 anos, está realizando um tratamento integral no Botafogo para tentar encurtar o período longe dos gramados. O artilheiro alvinegro sofreu uma lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo, no último domingo, e tem o prazo de cinco semanas para voltar a jogar. As informações são do "GE".

O centroavante iniciou a fisioterapia nesta semana e tem realizado duas sessões: uma de manhã e outra na parte da tarde. Após participar do tratamento no Nilton Santos, durante a viagem da delegação para o Paraguai, Tiquinho irá realizar sua sessões no Espaço Lonier, CT do time principal.

Tiquinho Soares, de 32 anos, é o principal destaques do líder do Brasileiro, Botafogo. Em 38 jogos disputado na temporada, o atacante balançou as redes em 25 oportunidades. Além disso, ele deu sete assistências.